Jaime Seoane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Seoane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaime Seoane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaime Seoane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaime Seoane 22 Ocak 1997 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jaime Seoane Valenciano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaime Seoane Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Jaime Seoane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaime Seoane'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jaime Seoane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jaime_seoane/

Jaime Seoane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaime Seoane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jaime Seoane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaime Seoane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2014 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2015 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2016 yılında RM Kastilya

6 Ağu 2019 yılında SD Huesca

31 Ocak 2020 yılında CD Lugo

21 Temmuz 2020 yılında SD Huesca

1 Temmuz 2022 yılında Getafe

Jaime Seoane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaime Seoane şuan Getafe takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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