Jaime Siaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaime Siaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaime Siaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaime Siaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaime Siaj 16 Aralık 1995 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ürdün,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jaime Siaj Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaime Siaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kaizen Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valour FC futbol takımında oynamaktadır. Valour FC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jaime Siaj'nin Valour FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaime Siaj Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jaimesiaj/

Jaime Siaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaime Siaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaime Siaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaime Siaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Getafe U19

1 Ağustos 2014 yılında Pfeiffer Falcon

1 Mayıs 2016 yılında Charlotte

1 Ağustos 2016 yılında Pfeiffer Falcon

17 Ocak 2017 yılında Colorado

12 Nisan 2017 yılında Charlotte Ind.

6 Şubat 2018 yılında Oklahoma City

4 Şubat 2019 yılında TB Rowdies

29 Ocak 2020 yılında Inter de Madrid

16 Ağustos 2020 yılında Khaitan SC

18 Eylül 2021 yılında FC Messina

30 Aralık 2021 yılında Al-Ansar FC

1 Eylül 2022 yılında Finn Harps

25 Ocak 2023 yılında Valour FC

Jaime Siaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaime Siaj şuan Valour FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jaime Siaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Escuela Almudena (1999-2005), AFE (2005-2011), ED Moratalaz (2011), Real Madrid CF (2012-2013), Getafe CF (2013-2014)

Ürdün takımında 14 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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