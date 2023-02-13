Jair Amador kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jair Amador Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jair Amador adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jair Amador Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jair Amador 21 Ağu 1989 tarihinde Sao Jorge de Arroios şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Portekiz,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jair Amador Silos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jair Amador Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Jair Amador, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 19 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jair Amador'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jair Amador Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jairamador14/

Jair Amador Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jair Amador isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jair Amador Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jair Amador futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Villanovense

6 Temmuz 2015 yılında Atl. Levante

1 Temmuz 2016 yılında SD Huesca

1 Temmuz 2018 yılında M. Tel Aviv

19 Ağu 2020 yılında Real Zaragoza

Jair Amador Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jair Amador şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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