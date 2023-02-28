Jair Cespedes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jair Cespedes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jair Cespedes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jair Cespedes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jair Cespedes 22 Mayıs 1984 tarihinde Mollendo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jair Édson Céspedes Zegarra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jair Cespedes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Jair Cespedes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jair Cespedes'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jair Cespedes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jaircespedesoficial/

http://www.facebook.com/profile.php?id=701113635

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Jair Cespedes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jair Cespedes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Jair Cespedes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jair Cespedes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Alianza Lima

1 Temmuz 2004 yılında Dep. Municipal

31 Aralık 2004 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2006 yılında Dep. Aviación

1 Ocak 2007 yılında Sport Boys

1 Ocak 2008 yılında U. San Martín

1 Temmuz 2008 yılında Kiryat Shmona

1 Ocak 2009 yılında H. Petah Tikva

1 Temmuz 2009 yılında Bnei Sakhnin

1 Ocak 2010 yılında César Vallejo

1 Ocak 2011 yılında León de Huánuco

1 Ocak 2012 yılında U. San Martín

1 Ocak 2013 yılında Juan Aurich

1 Ocak 2016 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2020 yılında Cusco FC

15 Şubat 2022 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

Jair Cespedes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jair Cespedes şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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