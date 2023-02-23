Jair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jair 3 Ağustos 1994 tarihinde Barra de Santo Antônio şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jair Tavares da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jair Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Jair, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 17 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Jair'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jair Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jair isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jair Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2016 yılında AC Oulu

31 Aralık 2016 yılında Ituano

1 Ocak 2017 yılında AC Oulu

1 Ocak 2019 yılında Ilves

1 Ocak 2021 yılında HJK Helsinki

17 Haziran 2022 yılında Petrolul

Jair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jair şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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