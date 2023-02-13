Jairo İzquierdo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jairo İzquierdo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jairo İzquierdo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jairo İzquierdo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jairo İzquierdo 22 Ekim 1993 tarihinde Santa Cruz de Tenerife şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jairo Izquierdo González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jairo İzquierdo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JV SPORTS SL yapmaktadır. Jairo İzquierdo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jairo İzquierdo'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jairo İzquierdo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jairo İzquierdo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jairo İzquierdo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jairo İzquierdo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Tenerife Juv. A

1 Temmuz 2011 yılında CD Tenerife B

1 Temmuz 2014 yılında CD Tenerife

1 Eylül 2014 yılında Real Murcia

30 Haziran 2015 yılında CD Tenerife

17 Ocak 2017 yılında UD Melilla

1 Temmuz 2017 yılında Extremadura

18 Ağu 2018 yılında Girona FC

29 Ağu 2018 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2019 yılında Girona FC

5 Ekim 2020 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2021 yılında Girona FC

8 Temmuz 2022 yılında FC Cartagena

Jairo İzquierdo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jairo İzquierdo şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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