Jairo Quinteros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jairo Quinteros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jairo Quinteros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jairo Quinteros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jairo Quinteros 7 Şubat 2001 tarihinde Santa Cruz de la Sierra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Bolivya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jairo Quinteros Sierra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jairo Quinteros Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Borja Couce yapmaktadır. Jairo Quinteros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Zaragoza futbol takımında oynamaktadır. Real Zaragoza takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jairo Quinteros'nin Real Zaragoza ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jairo Quinteros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jairoqs4/

Jairo Quinteros Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jairo Quinteros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jairo Quinteros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jairo Quinteros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Valencia U18

1 Temmuz 2017 yılında Cartagena U19

30 Haziran 2018 yılında Valencia U18

1 Temmuz 2018 yılında Valencia U19

13 Şubat 2020 yılında Miami

14 Şubat 2020 yılında Bolívar

31 Aralık 2021 yılında Miami

30 Ağu 2022 yılında Real Zaragoza

Jairo Quinteros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jairo Quinteros şuan Real Zaragoza takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Jairo Quinteros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bolivya takımında 2 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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