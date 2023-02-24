Jairo Samperio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jairo Samperio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jairo Samperio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jairo Samperio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jairo Samperio 11 Temmuz 1993 tarihinde Cabezón de la Sal şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jairo Samperio Bustara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jairo Samperio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Jairo Samperio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budapest Honvéd FC futbol takımında oynamaktadır. Budapest Honvéd FC takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jairo Samperio'nin Budapest Honvéd FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jairo Samperio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JairoTheki

http://www.instagram.com/jairosamperio_/

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http://www.facebook.com/JairoSamperio17

Jairo Samperio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jairo Samperio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jairo Samperio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jairo Samperio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Racing Juv. A

1 Temmuz 2011 yılında Racing

1 Temmuz 2013 yılında Sevilla

29 Ağustos 2014 yılında Mainz

1 Ocak 2018 yılında Las Palmas

5 Temmuz 2018 yılında Hamburg

29 Eylül 2020 yılında Málaga CF

29 Ağustos 2022 yılında Honvéd

Jairo Samperio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jairo Samperio şuan Budapest Honvéd FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jairo Samperio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

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İspanya U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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