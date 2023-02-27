Jairo Velez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jairo Velez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jairo Velez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jairo Velez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jairo Velez 21 Nisan 1995 tarihinde El Carmen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jairo David Vélez Cedeño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jairo Velez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Jairo Velez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jairo Velez'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jairo Velez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jairodavidvelez/

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http://www.facebook.com/jairo.velez.963

Jairo Velez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jairo Velez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Jairo Velez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jairo Velez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

5 Kasım 2010 yılında River Plate U20

1 Ocak 2013 yılında CD River Plate

15 Mayıs 2013 yılında Vélez II

15 Mayıs 2014 yılında CD River Plate

1 Ağustos 2014 yılında Vélez II

5 Ağustos 2015 yılında Uni. Católica

30 Haziran 2016 yılında Vélez II

5 Ocak 2017 yılında U. San Martín

31 Aralık 2017 yılında Vélez II

30 Ocak 2018 yılında Atlante

1 Temmuz 2019 yılında Cafetaleros

1 Ocak 2020 yılında César Vallejo

Jairo Velez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jairo Velez şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Jairo Velez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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