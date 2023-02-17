Jak Mesto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jak Mesto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jak Mesto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jak Mesto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jak Mesto 20 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. Suriye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jak Mesto Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jak Mesto, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC YF Juventus Zürich futbol takımında oynamaktadır. SC YF Juventus Zürich takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jak Mesto'nin SC YF Juventus Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jak Mesto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jak Mesto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jak Mesto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jak Mesto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2017 yılında FC Schlieren

26 Temmuz 2018 yılında FC Horgen

14 Ağu 2019 yılında Rapperswil II

1 Eylül 2020 yılında Winterthur U21

6 Şubat 2022 yılında FC Wettswil

30 Haziran 2022 yılında Winterthur U21

25 Temmuz 2022 yılında SC YF Juventus

Jak Mesto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jak Mesto şuan SC YF Juventus Zürich takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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