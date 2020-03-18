JAK Timleri bir ayda 38 vatandaşın yardımına koştu
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sorumluluk alanı içerisinde faaliyetlerine devam ediyor.
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sorumluluk alanı içerisinde faaliyetlerine devam ediyor. 17 Şubat-17 Mart 2020 tarihleri arasında Davraz Kayak Bölgesinde çeşitli kazalarda yaralanan 38 vatandaş kurtarıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi olaylara anında müdahale ederken yaralıları sağlık ekiplerine ulaştırdı.
Kaynak: İHA
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