Jaka Dabanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaka Dabanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaka Dabanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaka Dabanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaka Dabanovic 10 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaka Dabanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaka Dabanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına 13 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jaka Dabanovic'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jaka Dabanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaka Dabanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaka Dabanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaka Dabanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2017 yılında Kety Bistrica

Jaka Dabanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaka Dabanovic şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jaka Dabanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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