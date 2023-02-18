Jaka Kasnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaka Kasnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaka Kasnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaka Kasnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaka Kasnik 9 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaka Kasnik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaka Kasnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jaka Kasnik'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaka Kasnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaka Kasnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaka Kasnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaka Kasnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında NK Dob

Jaka Kasnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaka Kasnik şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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