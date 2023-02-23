Jaka Kolenc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaka Kolenc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaka Kolenc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaka Kolenc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaka Kolenc 23 Şubat 1994 tarihinde Nova Gorica şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jaka Kolenc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaka Kolenc Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S4S yapmaktadır. Jaka Kolenc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 12 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jaka Kolenc'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jaka Kolenc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaka Kolenc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaka Kolenc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaka Kolenc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2014 yılında NK Tolmin

30 Haziran 2015 yılında ND Gorica

12 Ağustos 2020 yılında Chrobry Glogow

Jaka Kolenc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaka Kolenc şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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