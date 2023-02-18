Jaka Korosec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaka Korosec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaka Korosec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaka Korosec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaka Korosec 22 Şubat 2000 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jaka Korošec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaka Korosec Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jaka Korosec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kety Emmi Bistrica futbol takımında oynamaktadır. NK Kety Emmi Bistrica takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaka Korosec'nin NK Kety Emmi Bistrica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaka Korosec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaka Korosec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaka Korosec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaka Korosec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2020 yılında NK Krsko

19 Ocak 2022 yılında Drava Ptuj

28 Temmuz 2022 yılında Kety Bistrica

Jaka Korosec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaka Korosec şuan NK Kety Emmi Bistrica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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