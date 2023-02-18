Jaka Krevh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaka Krevh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaka Krevh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaka Krevh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaka Krevh 16 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaka Krevh Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaka Krevh, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Jaka Krevh'nin NK Fuzinar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaka Krevh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaka Krevh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaka Krevh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaka Krevh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaka Krevh şuan NK Fuzinar U19 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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