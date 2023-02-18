Jaka Zupan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaka Zupan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaka Zupan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaka Zupan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaka Zupan 5 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaka Zupan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaka Zupan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaka Zupan'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jaka Zupan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaka Zupan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaka Zupan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaka Zupan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2017 yılında NK Bravo U19

1 Temmuz 2018 yılında NK Domzale U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Domzale U19

23 Temmuz 2021 yılında NK Dob

28 Temmuz 2022 yılında NK Triglav

Jaka Zupan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaka Zupan şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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