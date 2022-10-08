Jakar Tezgahı Dokuyucusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Jakar Tezgahı Dokuyucusu görev tanımı nedir, Jakar Tezgahı Dokuyucusu ne iş yapar, Jakar Tezgahı Dokuyucusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Jakar Tezgahı Dokuyucusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Jakar Tezgahı Dokuyucusu Tanımı;

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Jakar Tezgahı Dokuyucusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Jakar Tezgahı Dokuyucusu Maaşları

Jakar Tezgahı Dokuyucusu maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Jakar Tezgahı Dokuyucusu maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Jakar Tezgahı Dokuyucusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.28

Meslek Adı :

Jakar Tezgahı Dokuyucusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Karışık desenli kumaş dokuyan jakar tezgahını işleten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Jakar Tezgahı Dokuyucusu İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tezgahı çalıştırıp, dokuma işleminin hatasız olarak yürütülmesini sağlamak,

b) Kopan iplikleri elle bağlayıp kusurlu parçaları ayırmak,

c) Atkı mekiklerinin örgü yünü ile devamlı surette beslenmesini sağlamak,

d) Yırtık örnek kartları yüzünden meydana gelen arızaları izleyip (7432.10) Jakar Tezgahı Tertipleyicisine bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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