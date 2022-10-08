Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah görev tanımı nedir, Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah ne iş yapar, Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah Tanımı;

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Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah Maaşı Ne Kadar? 2022 Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah Maaşları

Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.29

Meslek Adı :

Jakarlı Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Verilen tip ve desenlerde halı dokumak üzere, jakarlı bir halı dokuma tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Jakarlı Halı Dokuyucu (Otomatik Tezgah) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dokunacak halıya desen veren naylon iplikleri tezgah üzerindeki ayaklara tankmak,

b) İplik uçlarını aşağıya sarkıtıp uçları tek tek malyon demirine bağlamak,

c) Çözgü leventini tezgaha yerleştirip leventte sarılı bulunan çözgü tellerinin uçlarını tezgah üzerindeki kılavuz ve taraklardan geçirmek,

d) Verilen desene göre seçtiği renkli iplik bobinlerini tezgah üzerine takar ve ip uçlarını ilgili kısımlardan geçirerek kol demirine bağlayıp, mekiği hazırlamak,

e) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını kontrol etmek,

f) Kopan renkli iplikleri ve çözgü tellerini bağlamak,

g) Biten iplik bobinlerini değiştirmek,

h) Dokunan halı üzerindeki iplik artıklarını kesmek,

i) Tezgahta maydana gelen arızaları (8262.19) Tahar Takım Hazırlayıcıya bildirir.

j) Tezgahın bakım ve onarım çalışmalarına iştirak edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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