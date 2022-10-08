Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah görev tanımı nedir, Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah ne iş yapar, Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah Tanımı;

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Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah Maaşı Ne Kadar? 2022 Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah Maaşları

Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.30

Meslek Adı :

Jakarsız Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Verilen ölçülerde desensiz halı dokumak üzere jakarsız bir halı dokuma tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Jakarsız Halı Dokuyucu (Otomatik Tezgah) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çözgü leventini tezgaha yerleştirip, leventte sarılı bulunan çözgü tellerinin uçlarını tezgah üzerindeki kılavuz ve taraklardan geçirmek,

b) Köprü ağırlık koluna belirli miktarda ağırlık koyarak çözgülerin gerilmesini temin etmek,

c) Tezgahta takılı bulunan yün ipliklerinin uçlarını çözgü ipleri arasına sıkıştırmak,

d) Tezgahı çalıştırıp, tezgahın çalışmasını kontrol etmek,

e) Kopan çözgü ve atkıyı bağlamak,

f) Boşalan bobinleri dolularıyla değiştirmek,

g) Dokunan halıyı tezgahtan ıkartmak,

h) Dokunan halıyı tezgahtan çıkartmak,

i) Tezgahta meydana gelen arızaları (8262.29) Tahar Takım Hazırlayıcıya bildirir.

j) Tezgahın bakım ve onarım çalışmalarına iştirak edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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