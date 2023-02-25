Jake Brimmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Brimmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Brimmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Brimmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Brimmer 3 Nisan 1998 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Avustralya,Malta uyrukludur.Gerçek adı da Jake William Brimmer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Brimmer Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Jake Brimmer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 9 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Jake Brimmer'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jake Brimmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Brimmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Brimmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Brimmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FFV

1 Temmuz 2014 yılında Liverpool Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2016 yılında Liverpool U23

31 Temmuz 2017 yılında Perth Glory

9 Ekim 2020 yılında Melbourne

Jake Brimmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Brimmer şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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