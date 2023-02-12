Jake Carroll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Carroll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Carroll adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Carroll Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Carroll 11 Ağu 1991 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Carroll Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jake Carroll, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jake Carroll'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Carroll Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jake Carroll isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Carroll Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Carroll futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında St. Pat's

1 Temmuz 2013 yılında Huddersfield

19 Şubat 2014 yılında Bury

19 Mart 2014 yılında Huddersfield

29 Ağu 2014 yılında Partick Thistle

2 Ocak 2015 yılında Huddersfield

1 Temmuz 2015 yılında Hartlepool Utd.

12 Ocak 2017 yılında Cambridge Utd.

1 Temmuz 2019 yılında Motherwell FC

Jake Carroll Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Carroll şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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