Jake Dunwoody kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Dunwoody Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Dunwoody adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Dunwoody Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Dunwoody 28 Eylül 1998 tarihinde Glossop şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Dunwoody Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Jake Dunwoody, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jake Dunwoody'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Dunwoody Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/j_dunwoody98

Jake Dunwoody Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Dunwoody isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Dunwoody Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Dunwoody futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2016 yılında Leek Town FC

18 Kasım 2016 yılında Stoke U18

1 Temmuz 2017 yılında Stoke U21

27 Ocak 2018 yılında Curzon Ashton

31 Mayıs 2018 yılında Stoke U21

29 Temmuz 2020 yılında Derry City

30 Ocak 2021 yılında Helsinki IFK

1 Ocak 2022 yılında SJK Seinäjoki

Jake Dunwoody Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Dunwoody şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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