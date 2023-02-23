Jake Dunwoody kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Dunwoody Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jake Dunwoody kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jake Dunwoody ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jake Dunwoody kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Dunwoody Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jake Dunwoody kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Dunwoody Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Dunwoody adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Dunwoody Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Dunwoody 28 Eylül 1998 tarihinde Glossop şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Dunwoody Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Jake Dunwoody, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jake Dunwoody'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Dunwoody Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/j_dunwoody98

Jake Dunwoody Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Dunwoody isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jake Dunwoody Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Dunwoody futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Eylül 2016 yılında Leek Town FC

18 Kasım 2016 yılında Stoke U18

1 Temmuz 2017 yılında Stoke U21

27 Ocak 2018 yılında Curzon Ashton

31 Mayıs 2018 yılında Stoke U21

29 Temmuz 2020 yılında Derry City

30 Ocak 2021 yılında Helsinki IFK

1 Ocak 2022 yılında SJK Seinäjoki

Jake Dunwoody kimdir

Jake Dunwoody Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Dunwoody şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Manchester City, Stoke City

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jake Dunwoody nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Paolo Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paolo Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viljami Jokiranta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viljami Jokiranta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Viljami Jokiranta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viljami Jokiranta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihai Butean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Butean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihai Butean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihai Butean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julius Tauriainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Tauriainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julius Tauriainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Tauriainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir