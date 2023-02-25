Jake Girdwood Reich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Girdwood Reich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Girdwood Reich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jake Girdwood Reich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jake Girdwood Reich 26 Mayıs 2004 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Avustralya,Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jake Girdwood Reich Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jake Girdwood Reich, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sydney FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney FC takımına 26 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Jake Girdwood Reich'nin Sydney FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Jake Girdwood Reich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jake Girdwood Reich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Mayıs 2022 yılında Sydney FC
Jake Girdwood Reich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jake Girdwood Reich şuan Sydney FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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