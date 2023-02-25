Jake Hollman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Hollman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Hollman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Hollman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Hollman 26 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Hollman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jake Hollman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 10 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jake Hollman'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jake Hollman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Hollman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Hollman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Hollman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2020 yılında Macarthur

Jake Hollman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Hollman şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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