Jake Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Larsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Larsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Larsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Larsson 9 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Larsson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Jake Larsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örebro SK futbol takımında oynamaktadır. Örebro SK takımına 6 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Jake Larsson'nin Örebro SK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Larsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jakelarssonn/

Jake Larsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jake Larsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Larsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Larsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Hammarby U19

6 Şubat 2019 yılında Örebro SK

Jake Larsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Larsson şuan Örebro SK takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jake Larsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Adolfsbergs IK

İsveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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