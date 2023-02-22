Jake Mccormack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Mccormack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Mccormack adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jake Mccormack Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jake Mccormack 4 Ağustos 2004 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jake Mccormack Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jake Mccormack, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 28 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Jake Mccormack'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jake Mccormack Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jake Mccormack futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Ekim 2022 yılında Bohemians
Jake Mccormack Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jake Mccormack şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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