Jake Mcging kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Mcging Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Mcging adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Mcging Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Mcging 22 Mayıs 1994 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Avustralya,İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Mcging Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZionSM yapmaktadır. Jake Mcging, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 28 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Jake Mcging'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jake Mcging Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Mcging isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Mcging Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Mcging futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Central Coast

28 Şubat 2019 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2019 yılında Brisbane Roar

9 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2020 yılında Macarthur

Jake Mcging Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Mcging şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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