Jake Najdovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Najdovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Najdovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jake Najdovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jake Najdovski 14 Mart 2005 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. Kuzey Makedonya,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Џејк Најдовски şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jake Najdovski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jake Najdovski'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Jake Najdovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jake Najdovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Western Utd U21
5 Temmuz 2022 yılında Western United
Jake Najdovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jake Najdovski şuan Western United FC takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.
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