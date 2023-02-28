Jake Ruby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Ruby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Ruby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Ruby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Ruby 4 Haziran 2000 tarihinde Vancouver, British Columbia şehrinde doğmuştur. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Ruby Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Peak Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jake Ruby'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jake Ruby Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jake.22.ruby/

Jake Ruby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jake Ruby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Ruby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Ruby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında TWU Spartans

1 Mayıs 2019 yılında Victoria High.

1 Ağustos 2019 yılında TWU Spartans

31 Temmuz 2020 yılında HFX Wanderers

Jake Ruby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Ruby şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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