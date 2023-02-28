Jakhongir Akhmadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakhongir Akhmadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakhongir Akhmadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakhongir Akhmadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakhongir Akhmadov 21 Eylül 1998 tarihinde Aktash şehrinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Жаҳонгир Хасан оглы Аҳмадов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakhongir Akhmadov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakhongir Akhmadov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Surkhon Termiz futbol takımında oynamaktadır. Surkhon Termiz takımına 16 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jakhongir Akhmadov'nin Surkhon Termiz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakhongir Akhmadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakhongir Akhmadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakhongir Akhmadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakhongir Akhmadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Pakhtakor

1 Ağustos 2019 yılında Kokand 1912

31 Aralık 2019 yılında Pakhtakor

1 Mart 2020 yılında Dinamo

31 Aralık 2020 yılında Pakhtakor

16 Ocak 2021 yılında Surkhon

Jakhongir Akhmadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakhongir Akhmadov şuan Surkhon Termiz takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Jakhongir Akhmadov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U21 takımında 27 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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