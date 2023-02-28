Jakhongir Urozov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakhongir Urozov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakhongir Urozov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakhongir Urozov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakhongir Urozov 18 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Урозов Жахонгир şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakhongir Urozov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jakhongir Urozov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakhongir Urozov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakhongir Urozov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakhongir Urozov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakhongir Urozov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Bunyodkor

Jakhongir Urozov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakhongir Urozov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Jakhongir Urozov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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