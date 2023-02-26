Jako Kariste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jako Kariste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jako Kariste adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jako Kariste Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jako Kariste 21 Mayıs 1999 tarihinde Haapsalu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jako Kariste Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jako Kariste'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Jako Kariste Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jako Kariste futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında FC Flora U21
1 Temmuz 2018 yılında Läänemaa JK
1 Ocak 2022 yılında Harju JK
Jako Kariste Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jako Kariste şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Haapsalu FC Flora (2010-2012), Läänemaa JK (2013-2015)
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