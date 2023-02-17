Jakob Ahlmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Ahlmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Ahlmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Ahlmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Ahlmann 18 Ocak 1991 tarihinde Brønderslev şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Ahlmann Nielsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Ahlmann Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BWM Fodbold yapmaktadır. Jakob Ahlmann, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Jakob Ahlmann'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakob Ahlmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Ahlmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Ahlmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Ahlmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FCM Altyapı

1 Temmuz 2008 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2009 yılında Aalborg BK

Jakob Ahlmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Ahlmann şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakob Ahlmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brønderslev IF (1995-2004), Aalborg BK (2004-2006)

Danimarka takımında 2 numaralı formasıyla 22 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dänische Liga-Auswahl takımında 2 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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