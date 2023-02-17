Jakob Ankersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Ankersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Ankersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Ankersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Ankersen 22 Eylül 1990 tarihinde Esbjerg şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Ankersen Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Jakob Ankersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 10 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Jakob Ankersen'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakob Ankersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Ankersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jakob Ankersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Ankersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2009 yılında Esbjerg fB

2 Şubat 2015 yılında IFK Göteborg

30 Ocak 2017 yılında Zulte Waregem

1 Temmuz 2017 yılında Aarhus GF

6 Ağu 2020 yılında Esbjerg fB

1 Temmuz 2021 yılında EFB Reserves

10 Ağu 2021 yılında Randers

Jakob Ankersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Ankersen şuan Randers FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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