Jakob Bookjans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Bookjans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Bookjans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Bookjans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Bookjans 21 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Bookjans Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini extratime GmbH yapmaktadır. Jakob Bookjans, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jakob Bookjans'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakob Bookjans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Bookjans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Bookjans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Bookjans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SV Meppen U17

1 Temmuz 2017 yılında JLZ Emsland U19

1 Temmuz 2018 yılında Nordwest U19

1 Temmuz 2019 yılında VfB Oldenburg

1 Temmuz 2021 yılında Loyola Ramblers

25 Ocak 2022 yılında VfB Oldenburg

Jakob Bookjans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Bookjans şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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