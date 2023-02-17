Jakob Breum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Breum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Breum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Breum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Breum 17 Kasım 2003 tarihinde Odense şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Breum Martinsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Breum Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Jakob Breum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jakob Breum'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Jakob Breum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Breum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Breum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Breum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Odense BK Ant

1 Ağu 2020 yılında Odense BK U19

1 Ocak 2022 yılında Odense BK

Jakob Breum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Breum şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakob Breum Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ubberud IF, Næsby BK

Danimarka U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 7 gol atmıştır.

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