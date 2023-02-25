Jakob Cresnar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Cresnar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Cresnar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakob Cresnar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakob Cresnar 25 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakob Cresnar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EFMarketing yapmaktadır. Jakob Cresnar, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sydney Olympic FC futbol takımında oynamaktadır. Sydney Olympic FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jakob Cresnar'nin Sydney Olympic FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakob Cresnar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakob Cresnar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2023 yılında Sydney Olympic
Jakob Cresnar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakob Cresnar şuan Sydney Olympic FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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