Jakob Cukjati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Cukjati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Cukjati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Cukjati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Cukjati 8 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Cukjati Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakob Cukjati, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına - tarihinde katılmıştır. Jakob Cukjati'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakob Cukjati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Cukjati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Cukjati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Cukjati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Cukjati şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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