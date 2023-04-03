Jakob Gaardsoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Gaardsoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Gaardsoe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakob Gaardsoe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakob Gaardsoe 1 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Gaardsøe şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakob Gaardsoe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Stars Consulting yapmaktadır. Jakob Gaardsoe, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jakob Gaardsoe'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakob Gaardsoe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakob Gaardsoe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2020 yılında Aalborg BK U19
Jakob Gaardsoe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakob Gaardsoe şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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