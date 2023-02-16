Jakob Golz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Golz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Golz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Golz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Golz 16 Ağu 1998 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Karl Gerhard Golz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Golz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team One Sportsmanagement yapmaktadır. Jakob Golz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jakob Golz'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakob Golz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Golz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Golz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Golz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında HSV Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Hamburg U16

1 Temmuz 2014 yılında Hamburg U17

1 Temmuz 2015 yılında Hamburg U19

1 Temmuz 2017 yılında Hamburger SV II

1 Temmuz 2019 yılında RW Essen

Jakob Golz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Golz şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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