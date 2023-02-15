Jakob Hedenquist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Hedenquist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Hedenquist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Hedenquist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Hedenquist 2 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Hedenquist Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Group Management yapmaktadır. Jakob Hedenquist, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jakob Hedenquist'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakob Hedenquist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jakob Hedenquist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Hedenquist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Hedenquist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Partille IF

8 Ocak 2018 yılında BK Häcken U17

8 Ocak 2019 yılında Häcken U19

8 Ocak 2021 yılında Utsiktens BK

11 Ocak 2023 yılında Östersund

Jakob Hedenquist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Hedenquist şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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