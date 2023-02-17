Jakob Jantscher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Jantscher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Jantscher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Jantscher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Jantscher 8 Ocak 1989 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Jantscher Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Jakob Jantscher, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz takımına 30 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Jakob Jantscher'nin SK Sturm Graz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakob Jantscher Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Jakob Jantscher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Jantscher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jakob Jantscher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Jantscher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 1999 yılında LUV Graz Altyapı

1 Temmuz 2003 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2004 yılında Sturm U17

1 Temmuz 2005 yılında Sturm U19

1 Temmuz 2006 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2007 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2010 yılında RB Salzburg

5 Eylül 2012 yılında Dinamo Moskova

30 Haziran 2013 yılında RB Salzburg

2 Eylül 2013 yılında NEC Nijmegen

1 Temmuz 2014 yılında FC Luzern

31 Ağu 2016 yılında Ç. Rizespor

4 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2018 yılında Sturm Graz

Jakob Jantscher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Jantscher şuan SK Sturm Graz takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakob Jantscher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Unterpremstätten (01/1995-1999), Union Luv Graz (1999-2003), AKA Sturm Graz (2003-2006)

Avusturya takımında 14 numaralı formasıyla 6 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 1 gol atmıştır.

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