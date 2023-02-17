Jakob Johansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Johansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Johansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Johansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Johansson 6 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Warburg Johansson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Johansson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakob Johansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakob Johansson'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakob Johansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Johansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Johansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Johansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FCN Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2017 yılında Nordsjaelland

31 Ocak 2018 yılında Randers

30 Haziran 2018 yılında Nordsjaelland

7 Ağu 2018 yılında HB Köge

30 Haziran 2019 yılında Nordsjaelland

1 Temmuz 2019 yılında HB Köge

6 Temmuz 2021 yılında Fremad Amager

Jakob Johansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Johansson şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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