Jakob Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Johnson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Johnson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Johnson 8 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Johnson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakob Johnson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Östersunds FK futbol takımında oynamaktadır. Östersunds FK takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakob Johnson'nin Östersunds FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakob Johnson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jakob Johnson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Johnson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Johnson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2021 yılında Denver Pioneers

1 Ocak 2022 yılında IFK Östersund

25 Temmuz 2022 yılında Östersund

Jakob Johnson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Johnson şuan Östersunds FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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