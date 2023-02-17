Jakob Knollmuller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Knollmuller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Knollmuller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Knollmuller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Knollmuller 26 Temmuz 2003 tarihinde Baden şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Knollmuller Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talents & Pros by Solutions yapmaktadır. Jakob Knollmuller, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jakob Knollmuller'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakob Knollmuller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Knollmuller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Knollmuller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Knollmuller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2018 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2019 yılında St. Pölten U18

30 Ocak 2021 yılında Hoffenheim U19

29 Ağu 2022 yılında TSV Hartberg

6 Şubat 2023 yılında SV Lafnitz

30 Haziran 2023 yılında TSV Hartberg

Jakob Knollmuller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Knollmuller şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakob Knollmuller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FCM Traiskirchen (2008-)

Avusturya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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