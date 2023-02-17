Jakob Kolb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Kolb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Kolb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Kolb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Kolb 4 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Kolb Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakob Kolb, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakob Kolb'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakob Kolb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Kolb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jakob Kolb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Kolb futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hartberg Alt.

1 Ocak 2018 yılında Hartberg II

1 Temmuz 2018 yılında Hartberg Umg.

1 Temmuz 2019 yılında Hartberg II

1 Temmuz 2022 yılında TSV Hartberg

Jakob Kolb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Kolb şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TUS Vorau (2009-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.