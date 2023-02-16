Jakob Lemmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Lemmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Lemmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Lemmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Lemmer 26 Nisan 2000 tarihinde Gießen şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Lemmer Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProfiSports Prskalo yapmaktadır. Jakob Lemmer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jakob Lemmer'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakob Lemmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Lemmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Lemmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Lemmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Offenbach U17

1 Temmuz 2017 yılında Offenbach U19

1 Temmuz 2019 yılında K. Offenbach

30 Temmuz 2021 yılında RW Koblenz

30 Haziran 2022 yılında K. Offenbach

11 Ocak 2023 yılında Dresden

Jakob Lemmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Lemmer şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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