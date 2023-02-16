Jakob Lewald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Lewald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Lewald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Lewald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Lewald 26 Şubat 1999 tarihinde Bremen şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Lewald Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Jakob Lewald, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 22 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jakob Lewald'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakob Lewald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Lewald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Lewald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Lewald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında W. Bremen Alt.

1 Temmuz 2014 yılında W. Bremen U17

1 Temmuz 2016 yılında W. Bremen U19

1 Temmuz 2018 yılında BSV Rehden

1 Temmuz 2020 yılında Viktoria Berlin

22 Ağu 2022 yılında Dresden

Jakob Lewald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Lewald şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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