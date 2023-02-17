Jakob Meierhofer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Meierhofer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Meierhofer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Meierhofer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Meierhofer 6 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Meierhofer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakob Meierhofer, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jakob Meierhofer'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakob Meierhofer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jmeierhofer_/

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Jakob Meierhofer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Meierhofer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakob Meierhofer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Meierhofer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2012 yılında Vasoldsberg J.

1 Temmuz 2012 yılında JAZ GU-Süd

1 Temmuz 2013 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2015 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2017 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2018 yılında Bad Gleichenb.

1 Temmuz 2019 yılında SV Lafnitz

1 Ağu 2020 yılında Grazer AK 1902

Jakob Meierhofer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Meierhofer şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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